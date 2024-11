Keune Markt Vissers vieren hun kampioenen in Veldegem

De Veldegemse vissersclub Keune Markt Vissers heeft zijn kampioenen van het voorbije jaar gevierd in Veldegem. In de A-reeks is Steven Bossy kampioen geworden.

Tweede kampioen is Fernand Allemeersch en op drie is Patrick Vandepoele gestrand. Koning van 2024 is Fernand Allemeersch. In de B-reeks werd Kurt Deroo tot kampioen gekroond. De tweede plaats was voor Fernand Allemeersch en het podium werd vervolledigd door Stefanie Devroe. Zij werd ook tot koningin van 2024 gekroond. Burgemeester Annick Vermeulen ging de kampioenen feliciteren tijdens de viering.