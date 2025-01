Kerstzangstonde geeft de Stampaert duwtje in de rug

De jaarlijkse kerstzangstonde U Zijt Wellekome in abdij Ten Putte leverde een mooie stuiver op voor vzw De Stampaert. Dat is een vrijwilligersorganisatie die kansarme gezinnen steunt en helpt met bijvoorbeeld voedselpakketten, financiële tussenkomsten op energiefacturen, begeleiding naar bevoegde diensten, huisraad of kinderkledij.

“Met U Zijt Wellekome hebben we 540 euro ingezameld”, zegt initiatiefnemer Raf Osaer. “Nooit eerder hebben we zo’n bedrag opgehaald. Hoe dat komt? Met 170 aanwezigen was de opkomst heel groot, zo’n zestig personen meer dan andere jaren. Je moet weten dat ons evenement gratis is en de bijdragen van de bezoekers dus vrij gekozen zijn.” De samenzang wordt al sinds 2008 georganiseerd. (TVA/foto PM)