Kerstival Brugge schenkt cheque van 2.000 euro aan Welzijnsschakel Kantel vzw

Luc Van Maele en Guy Rogissart, de drijvende krachten achter het event Kerstival, reikten een cheque van 2.000 euro uit aan welzijnsschakel Kantel, vertegenwoordigd door bestuurslid Wilfried Vergauwe.

Een mooi bedrag, dat besteed zal worden aan de kantelwerking, in het bijzonder aan kantelwonen. WZS Kantel realiseert momenteel op de site van ’t Couvent in Male een cohousingproject. De bouwkosten zijn ondertussen opgelopen tot 500.000 euro. De schenking van Kerstival is dan ook zeer welkom.

In het weekend van 16 en 17 december 2023 organiseert het huidige Kerstival-team de 20ste en laatste editie van Kerstival. (CGRA)