Karine Vandenberghe nieuwe voorzitter De Hanze

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Provinciaal Hof werd Karine Vandenberghe voorgesteld als nieuwe voorzitter van businessclub De Hanze. Ze volgt Geert Messens op, die twee jaar voorzitter was.

In het Provinciaal Hof vond de nieuwjaarsreceptie plaats van netwerkclub De Hanze. Deze businessclub werd in 1978 opgericht in Brugge door enkele lokale grootindustriëlen, met in de naam een duidelijke verwijzing naar de Hanzeatische stedenbond, een commercieel samenwerkingsverbond tussen tal van Europese steden die in de vijftiende eeuw z’n hoogtepunt kende. Op vandaag is De Hanze een netwerkclub waar managers, politici, ambtenaren en ondernemers ideeën uitwisselen, bedrijfsbezoeken doen en voordrachten volgen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie nam Geert Messens na twee afscheid van het voorzitterschap. “Ik kijk terug op twee jaar waarin we de club hebben kunnen versterken als professionele netwerkomgeving. En het doet me plezier dat de leden elkaar ook vonden in vriendschap”, zei de uittredende voorzitter, die ook het hele bestuur dankte.

Sterk netwerk

Geert Messens introduceerde meteen ook de nieuwe voorzitter: Karine Vandenberghe. De nieuwe voorzitster is al meer dan dertig jaar actief in het bedrijfsleven en was onder meer HR-directeur bij DPG Media, zetelt in diverse bestuursraden en is momenteel vooral actief als zelfstandig adviseur en auteur rond ESG in de bedrijfswereld. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en is een concept waarmee je de duurzaamheid en maatschappelijke impact van bedrijven en organisaties kunt beoordelen. Karine Vandenberghe was bovendien ook een tijd actief als bestuurslid en voorzitter van Amnesty International.

“Na 34 jaar lidmaatschap van De Hanze voel ik me vereerd en uitgedaagd dat ik jullie voorzitter mag zijn”, liet ze verstaan in haar maidenspeech. “Wat kunnen we samen voor elkaar betekenen? Daar wil ik van uitgaan. De Hanze is meer dan een sociale kalender met goede sprekers en lekker eten en drinken. De rijkdom van onze club zit in ons netwerk dat ons allen versterkt. Ik nodig iedereen uit om ook uitdagingen en twijfels met elkaar te delen.” (PDV)