Kaproenken huldigt voorzitter Paul Willaert en echtgenote Lieve

De zowat 75 leden van toneelkring Kaproenken kwamen samen in LDC Biezenbilk voor een etentje. De vereniging bracht een mooie hulde aan afscheidnemende voorzitter Paul Willaert.

Hij kreeg een gelegenheidsoptreden van het dameskoor en er waren bloemen voor zijn echtgenote Lieve Vandaele. Voor Paul was een encyclopedie samengesteld van alle stukken, spelers en regisseurs onder zijn voorzitterschap. Ook kreeg hij de kristallen kaproen en een geschilderd portret van de hand van Arlette Mostrey waarop hij voorgesteld wordt als pastoor, de rol die hij het meest vertolkte. De afscheidnemende voorzitter richtte in 1975 samen met wijlen Jacques Devriendt de toneelvereniging Kaproenken op. De kring speelde vele jaren in het parochiale centrum, om dan naar cc Ipso Facto te verhuizen. Paul Willaert was naast voorzitter ook acteur en zelfs auteur. Uiteraard werd ook echtgenote Lieve in de hulde betrokken. Zij nam vele jaren het secretariaat en de ticketverkoop voor haar rekening. Paul Willaert wordt als voorzitter opgevolgd door Vincent Duflou. (LIN)