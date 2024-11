Kampioenenhuldiging bij De Sportingtrappers

De Oostrozebeekse wielertoeristen De Sportingtrappers sloten het seizoen af met het jaarlijkse sluitingsfeest in feestlocatie Tjuf. De Sportingtrappers van voorzitter Hendrik Vanhollebeke is een heel sterke vereniging met liefst 73 actieve leden. Er werden in het afgelopen seizoen 35 ritten afgewerkt, goed voor 3.071 km. De club werd gelukkig gevrijwaard van ernstige ongevallen. “We zijn dit seizoen gestart met een C-ploeg en dat was een groot succes”, vertelt secretaris Cliff Vancraeynest. Het lid dat het meeste ritten achter de rug heeft, was Kurt Lobbens, waardoor hij voor het derde jaar op rij kampioen werd. Emile Dejonghe kroonde zich tot bergkampioen. Na het sluitingsfeest is het voor een tijd platte rust bij De Sportingtrappers. (foto CLY)