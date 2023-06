De leden van de Senioren biljartclub Karel van Mander brachten in hun lokaal Snooker hulde aan hun kampioenen. Kampioen vrij spel carambole werd Marcel Vanglabeke, in het driebanden toonde Omer Willems zich de sterkste en in de discipline overband stond er geen maat op Géry Claerhout. De rode lantaarn was voor Noël Vierstraete. De nieuwe competitie 2023-2024 gaat van start op dinsdag 12 september. (LB/foto Luc)