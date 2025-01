Kampioenenhulde bij Samana

Naar jaarlijkse gewoonte stond er bij Samana Lendelede een feestje op het programma. De vereniging wordt in goede banen geleid door Myriam Hoet. Bij Samana wordt er geregeld gekaart en ook Rummikub wordt er beoefend. De beste spelers van deze activiteiten worden traditiegetrouw tijdens de kampioenenviering in de bloemetje gezet en bedacht met een geschenkje. Bij het kaarten ging de trofee naar Josef Quagebeur en bij Rummikub was Christiane Bogaert iedereen te snel af. Na de prijsuitreiking was het tijd voor een lekkere koffietafel in Den Tap en dat wisten de aanwezige leden zeker te appreciëren. (CLY/foto CLY)