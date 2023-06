Kampioenenfeest voor Lendeleedse sporters

Naar jaarlijkse gewoonte werden de Lendeleedse kampioenen en verdienstelijke sporters uitgenodigd naar zaal Lindelei voor het kampioenenfeest. De feestzaal liep aardig vol want er vielen tal van sporters in de prijzen met als hoofdvogel voetbalploeg KFC Lendelede die kampioen speelde in derde provinciale en promoveert naar tweede provinciale. Verder waren er bloemen voor de Lendeleedse minivoetbalploeg de Meibloem, KWB volleybal en de individuelen Tibo Schotte (atletiek), Lowie Schotte (atletiek), Norah Bostijn (gymnastiek), Jarno Dewulf (judo), Jitske Durinck (judo), Charlotte Vandamme (judo), Robbe Demets (judo), Astrid Berteloot (atletiek), Silke Allemeersch (hiphop) en ook nog de sportlaureaten Monique Cottyn, Maurits Dehaene en Christine Allegaert, Rik Mostaert, Rad Decoene, Magda Naert, Jean-Claude Steyt en Hilde Verhamme, Martine Heggermont, Luck Demets en Brigitte Tonneau. (CLY/foto CLY)