Kampioenenfeest bij hengelclub De Kasteelvissers in Zonnebeke

In hun lokaal café Spoorlijn 64 aan de Langemarkstraat kwamen de leden van hengelclub De Kasteelvissers bijeen om de kampioenen van het afgelopen seizoen te huldigen. De leden zijn in twee reeksen ingedeeld. Hier volgen de eerste vijf van iedere reeks. Reeks A 1. Gunther Cneut (100,88 kg), 2. Francky Messelis (83,82), 3. David Deman (77,12), 4. Stefaan Despriet (58,24) en 5. Noël Deprez (54,22). Reeks B: 1. Patrick Busscher (49,34), 2. Bart Penninck (37,02), 3. Jackie Blondeel (31,06), 4. Jan Dewulf (25,32) en 5. Peter Baelen (24). We zien de leden samen met het bestuur, de genodigden en uitbater Kristof Foulon voor het lokaal van De Kasteelvissers. (foto ZB)