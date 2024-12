Kampioenen in het puzzelen

Voor de tweede maal organiseerde de Gezinsbond een kampioenschap puzzelen. Een grote puzzel in elkaar steken in groepen van maximum vier deelnemers was de opdracht. Merkwaardig was dat de winnaars in de helft van de voorziene tijd de klus klaarden. Egide Vandommele: “Heidi Demeulemeester, Kimberly Parmentier, Steffie Parmentier en Nicole Goethals waren klaar in 45 minuten en 30 seconden. Als tweede volgde de ploeg van Delphine Derammelaere, Roxanne Eggermont, Axelle Eggermont en Rita Ossieur die de opdracht in 767 minuten rond hadden. Vier minuten later waren ook Mary Yamaguti en Gilles Enderlin klaar met de opdracht.” (MVD/foto MVD)