Kampioenen in de kijker bij De Vlaamse Zangers

Vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers huldigde in aanwezigheid van het stadsbestuur de kampioenen van het afgelopen seizoen. Koning werd Gregory Verstraete met vogel Debruyne. All round kampioen is Joannick Deleruelle met vogel Busz. Linda Ghesquière is kampioen bij de vrouwen met vogel Cobra. Tweede kampioen op 76 procent werd Urbain Vanhauwaert met vogel Clovis, derde kampioen op 40 procent is Paul Noyelle met vogel Gabriël. Er zijn in totaal 22 actieve leden, clublokaal is café De Macote in de Stationsstraat. De Vlaamse Zangers zijn de enige nog resterende vinkenmaatschappij in Wervik. De kampioenenhulde ging door in Bistro Leiedaele op de Menensesteenweg. (EDB/foto KD)