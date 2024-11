Kampioenen gevierd bij de Vrije Kaarters

Bij de Vrije Kaarters in Bikschote werd het einde van het seizoen gevierd met de huldiging van de kampioenen. Jef Bossaert werd koning en Aimee Pluym prins. Bij de dames ging de titel van koningin naar Heidi Vandenbuerie en Brigitte Ghesquiere werd prinses. Gino Verfaillie en Maria Courtens kregen de rode lantaarn. We zien de gehuldigden samen met voorzitter Antoon Verstraete en bestuurslid Lieven Eggermont. Het nieuwe seizoen gaat van start op zondag 1 december om 19.15 uur in café Breughelhof en daarna telkens op de eerste zondag van de maand. (foto EF)