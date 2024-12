Kampioenen Centrumkaarters in de bloemetjes gezet

Naar jaarlijkse gewoonte werden de kampioenen van de Centrumkaarters in de kijker geplaatst. Bij de mannen was Willy Matton de beste, bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Catherine Allary. Ze kregen respectievelijk een fles champagne en boeket bloemen mee naar huis. “Het seizoen was spannend tot de laatste kaartavond”, aldus Robert Matton van de Centrumkaarters. Het bestuur bestaat verder uit Annie Trauwaen, Johny Vanhee, Marleen Deseure, Adrien Surmont, Lieve Vanroose, Monique Matton, Rik Hollevoet, Marc Pannecoucke en Sonja Vanneste. Wie interesse heeft om zich bij de Centrumkaarters aan te sluiten, kan zich aanmelden bij de bestuursleden. Ze kaarten elke eerste vrijdag van de maand om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum van Zevekote, behalve in januari en juli. Maandelijks tekenen zo’n 50 tot 60 deelnemers present. (TVA/foto PM)