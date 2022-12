In Restaurant El Parador werden de kampioenen van de Vrije Kaarters gehuldigd. De 55ste kampioen werd Johan Spiessens, Willy De Backer eindigde tweede en Annemie Goossens maakt het rijtje volledig met haar derde plaats. De Rode lantaarn van de club ging dit jaar naar Patrick Standaert. De Vrije Kaarters starten hun seizoen opnieuw op zaterdag 7 januari om 19.30 uur in De Kiste in Tielt. (foto WME)