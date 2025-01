Kaartkampioenen bij Okra Dikkebus gehuldigd

Tijdens het jaarlijks nieuwjaarsfeest werden bij Okra Dikkebus de kaartkampioenen van het voorbije jaar gevierd. In 2024 kroonde Roger Knockaert zich tot algemeen kampioen en Christel Dubois was de best geklasseerde vrouw. We zien hen op de foto samen met medekaarters en het OKra-team op de foto. De top tien bestond uit Roger Knockaert, Marc Trioen, Jan Hullak, Luc Dehaudt, Frans Desmyter, Luc Vandenbruwaene, Johan Vanroose, Paul Mostaert, Raphael Rommens en Christel Dubois. Het nieuwe kaartseizoen bij Okra Dikkebus start op woensdag 12 februari. Nieuwe kaarters zijn van harte welkom. (foto EG)