Kaartersclub ’t Zweerd huldigt kampioenen

Bij kaartersclub ‘t Zweerd vond de prijsuitreiking plaats van het voorbije seizoen. Pierre Packet werd koning met 31 partijen en 4.037 punten, gevolgd door Mario Santy en Godfried Pauwelyn en Gino Durnez. De eerste dame eindigde op de vijfde plaats. Marinella Santy werd koningin met 25 partijen en 3.550 punten. Op de foto zien we het koningspaar samen met alle leden van de club. Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 10 januari in De Gouden Hoorn in de Brugseweg in Ieper. De inschrijvingen starten om 13.30 uur en de kaarting begint om 14 uur. (foto EF)