Kaartclub Jong van Hart huldigt kampioenen in Klerken

Op dinsdag 22 november vierde Jong van Hart Klerken, tijdens een feestelijke maaltijd in PUUR Klerken, hun kampioenen.

Bij de heren haalde Werner Delheye de eerste plaats. De tweede plaats was voor Marcel Huyghe en op drie komt Daniël Van Neste. Bij de dames staat Marleen Decoster op de eerste plaats, de tweede plaats is voor Maria Dewulf en op drie staat Maria Tyteca. Voor het eerst is er ook een kampioen kleurwiezen en dat is Wilfried Bertier geworden. (ACK)