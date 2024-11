K.M. De Vrijgezellen viert kampioenen

Op zondag 3 november werden de kampioenen van Vinkenmaatschappij K.M. De Vrijgezellen in de bloemetjes gezet in Feestzaal ’t Wit Paard. Frank Cool werd keizer in het zondagkampioenschap met Dinky én algemeen kampioen in het zaterdagkampioenschap met Kurt. De andere kampioenen waren Peter Vandendriessche (1ste met Gilbert), Frans Dekeyzer (2de en 3de met respectievelijk Arno en Brent én 2de zaterdagkampioen met Flor), Geert Hoverbeke (1ste met Dieuwke), Jurgen Vandenkerckhove (2de met Cynthia) en Patrick Decloedt (3de met Franco) bij de heren, en Anna Vandendriessche (1ste in het zaterdagkampioenschap met Lisa-Marie én 1ste in het zondagkampioenschap met Rune) en Denise Verbeke (2de met Kobbe). (ED/foto Coghe)