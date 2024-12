Julie Vancompernolle is de negende Sint-Elooisdeken: “De ambassadrice van Ferm”

Zaterdag wordt Julie Vancompernolle aangesteld tot de negende Sint-Elooisdeken. Na Ann en Els Defour is Julie al het derde Ferm-bestuurslid dat tot deken wordt aangesteld. Julie is penningmeester en staat in voor de sociale media. Ze voelt zich Ferm-ambassadrice en vindt die titel een bewijs dat ze binnen het bestuur goed bezig is.

Julie (38) is getrouwd met Koen Vandecasteele, mama van Thibeau (14) en Mathis (12). Het gezin woont in de Rozestraat 79. Ze werkt bij de firma Zabun in Waregem, bekend van vastgoedsoftware, websites en tools. Haar vrije tijd gaat naar haar gezin én naar Ferm. Sinds 2015 zetelt ze in het Ferm-bestuur. “Ik kwam erbij via Patricia Vandecasteele, de nicht van Koen. Ferm zocht nieuwe vrijwilligers om deel uit te maken van het bestuur. Ik moest niet lang nadenken, want in mijn jeugdjaren was ik al actief als leidster bij de Chiro en ook in de catechesewerking, beiden in Kachtem vanwaar ik afkomstig ben. Toen ik Koen leerde kennen, kwam ik in 2008 in Ingelmunster wonen. Ik ben trots dat ik Ingelmunsternaar ben. De gemeente is tamelijk groot, maar velen kennen elkaar. Er worden veel toffe evenementen gehouden. Ik ga meestal ergens naar toe wanneer Ferm erbij betrokken is of wanneer mijn vriendinnen Els Defour en Isabel De Frene er eveneens aanwezig zijn. We zijn het vrolijke trio”, lacht Julie.

Tweedaagse Mechelen

Is Ferm een sterke plaatselijke vereniging? “We zijn een groep voor jong en oud. We proberen iedereen iets aan te bieden. Het is leuk voor de jongeren, maar ook plezant voor de ouderen. Zo ontstaat er een mengelmoes van activiteiten, omdat we een gevarieerd programma aanbieden. In vergelijking met negen jaar geleden is het niet meer evident om de mensen lid te maken. Mensen plukken liever uit het aanbod van diverse verenigingen. Vroeger was je lid van bijvoorbeeld Ferm en dan ging je vooral naar de activiteiten van die vereniging. Nu kijken de mensen niet meer welke vereniging iets organiseert, als het maar een activiteit is die hen aanspreekt. Wij zetten daarom ook in op sociale media. Als de leden naar onze werking afkomen, dan vertrekken ze wel degelijk ‘ferm content’”, lacht Julie. “Qua activiteiten is onze jaaropener met het meeste aantal aanwezige leden telkens een topper. De fietstocht scoort ook sterk. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 september 2025 gaan we zelfs op tweedaagse naar Mechelen.”

Traktaat

Julie is de derde Ferm-dame die tot Sint-Elooisdeken wordt aangesteld. Om de drie jaar gaat deze titel naar Ferm, daarna naar de Landelijke Gilde en KLJ. De Ferm-dames konden stemmen wie de volgende Sint-Elooisdeken werd en de eer ging naar Julie. Waarom naar haar? “Ik weet dat echt niet”, bekent ze. “De leden konden stemmen en ik behaalde blijkbaar het meeste aantal stemmen. Eén jaar geleden kwamen de voorzitters Ann Defour en Ann Vanneste langs met dat goede nieuws en ik kreeg de vraag of ik dat wilde worden. Ik had dat niet verwacht, maar ik vind het een hele eer. Ik ben nu een beetje de ambassadrice van de vereniging. Met die titel bevestigen ze dat ik goed bezig ben en dat zorgt zelfs voor een extra stimulans. Ik aanzie het als een bedanking voor wat ik al allemaal deed. Die titel kost ook wel wat euro’s. In de namiddag zorg ik voor de cava en sterke dranken. Na de misviering gaan we op café en ook dat traktaat is uit eigen zak. Uiteraard ligt een feestelijke outfit klaar, want die dag moet af zijn. Het is precies of ik nog eens trouw, maar dan alleen”, besluit Julie lachend.

Programma van zaterdag 7 december: vanaf 13.30 uur dekenviering in de brasserie van ‘t JOC met de nieuwe Sint-Elooisdeken en een dessertenbuffet. Om17 uur misviering in de Sint-Amandskerk met herdenking voor overleden lid Nicolas Vanden Berghe. Vanaf 19 uur feestmaaltijd in de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat, gevolgd door feest met deejay.

Info en inschrijving bij de voorzitters van Ferm, Landelijke Gilde en KLJ.