Judoclub Tielt blaast 70 kaarsjes uit en maakt zich op voor jubileumviering

De Koninklijke Judoclub Tielt bestaat dit jaar 70 jaar en dat platina jubileum gaat niet onopgemerkt voorbij. Op zaterdag 30 november staat in het JOC in de Europahal een viering gepland. Alle leden en oud-leden die in de voorbije zeven decennia op de mat stonden in Tielt zijn welkom. Vandaag staat een nieuwe generatie mee aan het roer van de club, maar volgens voorzitter Peter Devriese is één ding is doorheen de jaren altijd hetzelfde gebleven. En dat is de ziel van de club.

Het verhaal van de club start in september 1954 in café Titan in de Sint-Michielsstraat. “Willy Vermote was de oprichter”, weet Patrick Ackx (77). Hij is al 52 jaar (!) bestuurslid en vormt zowat het geheugen van de club. “Er werd geoefend in een kleine loods op een zeil met stro onder. Foto’s uit die tijd hebben we niet, want ze zijn verloren gegaan bij een brand bij Willy in 1974. Al zaten we maar anderhalf jaar in de Titan. Daarna verhuisde de club naar het Gildhof, naar de Kunstacademie en weer terug naar het Gildhof. In 1961 werd de Tieltse ploeg, met een ijzersterke Noel Cosman in de rangen, voor het eerst kampioen.

In 1978 besloot de club een eigen zaal te bouwen achter het zwembad. Die werd in 1980 in gebruik genomen en vormt 44 jaar later nog steeds de thuisbasis van de vereniging. “Ze kostte destijds 3 miljoen Belgische frank. We sloten renteloze leningen af met ouders en sponsors en dankzij allerhande activiteiten slaagden we er met de club in om dat bedrag binnen de vijf jaar volledig terug te betalen. Al moet gezegd dat deze zaal z’n beste tijd heeft gehad.” Voorzitter Peter Devriese bevestigt dat. “De ramen en de ventilatie werden inmiddels vernieuwd, maar aan de huidige isolatienormen voldoen we geenzins. Een paar jaar geleden hebben we na overleg met de stad samen met een architect de mogelijkheden bekeken voor een renovatie, maar de kosten zijn zodanig hoog dat je bijna even goed een nieuwe zaal kunt zetten. Daar dromen we al even van, al beseffen we ook dat die droom niet voor meteen is.”

Nieuw tijdperk

Peter nam tien jaar geleden het voorzitterschap over van Lucien Snauwaert, die 50 jaar voorzitter was. “Toen is een nieuw tijdperk gestart”, legt Peter uit. “Het huidige bestuur bestaat uit een jonge, enthousiaste groep dertigers die destijds uit de jeugdwerking groeide. Zelf ben ik als voorzitter als het ware de brug tussen de oude en de nieuwe garde. Maar één ding is doorheen de generaties altijd hetzelfde gebleven. En dat is de ziel van de club. In de jaren zestig waren de Tieltse judoka’s een bende kameraden onder elkaar, die plezier konden maken maar ook hard konden werken. En dat is vandaag nog steeds zo.”

Getuige daarvan waren de succesvolle Vlaamse judokampioenschappen die tussen 2016 en 2020 georganiseerd werden in De Ponte, telkens in samenwerking met Judo Vlaanderen en de stad. De reacties waren zodanig positief dat Tielt in 2022 en 2023 meteen ook het Belgisch Kampioenschap toegewezen kreeg. Elke keer opnieuw werd de sporthal daarbij omgetoverd tot een judotempel, met liefst 1.000 vierkante meter matten. Een logistiek huzarenstukje dat steeds door legertje van zowat veertig vrijwilligers in goede banen wordt geleid. “Dat we zoveel mensen op de been krijgen die met plezier helpen zegt veel over de sfeer bij Judo Tielt”, aldus nog Peter. “Dat is iets waar veel andere clubs alleen maar van kunnen dromen. En dat is al 70 jaar de sterkte van Judo Tielt.”

De viering van 70 jaar Judo Tielt vindt plaats op zaterdag 30 november van 19 uur tot 22 uur in het JOC aan de achterkant van de Europahal. Alle leden en oud-leden zijn welkom. Inschrijven kan tot 23 november bij bram.de.rammelaere@telenet.be. (SV)