Judo Middelkerke heeft topjaar achter de rug: “Judo betekent alles voor mij”

2024 was een topjaar voor Judoclub Middelkerke. De vereniging met thuisbasis in de dojo van sporthal Barloke in Leffinge behaalde met de judoka’s niet enkel individuele successen, maar liet ook verschillende collectieve prestaties noteren. Uitschieter was de zwarte gordel 6de dan, die hoofdtrainer Bernard De Vooght (50) op 1 juni behaalde. Die uitzonderlijke prestatie kreeg nog extra glans toen ook zijn zoon Robbe het voorbije jaar als 16-jarige zijn zwarte gordel behaalde.

“Vader en zoon spendeerden veel tijd op de mat tijdens de voorbereiding voor zowel de zwarte gordel als de 6de dan”, vertelt secretaris Marianne De Rouck. “Hun successen samen beleven maakt alles nog extra speciaal. Bernard is ondertussen al veertig jaar judoka, waarvan dertig jaar als trainer. Na tien jaar voorbereiding, ettelijke kilometers rondrijden door heel Vlaanderen, een eindwerk maken en vooral veel zwoegen op de tatami behaalde Bernard enkele maanden geleden zijn zwarte gordel 6de dan. Daarmee behoort hij tot een select groepje van 45 Vlaamse judoka’s die een 6de dan behaalden.”

“Bernard De Vooght is heel toegewijd aan onze club en de judosport in het algemeen”, gaat de secretaris van JC Middelkerke voort. “Hij is drie keer per week aanwezig tijdens de trainingen, is present op alle wedstrijden van onze judoka’s en tijdens het weekend jureert hij in de gradencommissie van Judo Vlaanderen. Ook zorgde hij ervoor dat er de voorbije twee jaar weer een ploeg van JC Middelkerke in de interclubcompetitie meedeed. Deze jonge ploeg behaalde een derde plaats in afdeling 3D en daar zijn we als club best wel trots op.”

Judo promoten

Bernard De Vooght is geen grote prater, maar zijn passie voor judo is zo groot dat hij bijna in een spraakwaterval verandert wanneer hij over zijn geliefde sport praat. “Ik ben als kleine jongen van elf begonnen met judo bij Marodi Zedelgem, mijn toenmalige woonplaats. Ik ging de eerste keer mee met een vriendje en was meteen verkocht. Sindsdien is het nooit meer gestopt. Judo heeft me al veel gegeven, want ik heb zelfs mijn vrouw leren kennen op judostage in Spanje.”

“Judo betekent alles voor mij”, gaat de hoofdtrainer van JC Middelkerke voort. “De vriendschap in onze club, maar ook over de clubgrenzen heen kan ik niet meer missen. Het is mijn passie om de judosport te promoten en door te geven aan anderen. Daarom maakt het me heel gelukkig dat mijn vrouw en onze kinderen ook heel goede judoka’s zijn. Toen onze zoon Robbe enkele maanden geleden zijn zwarte gordel behaalde, was ik wellicht de meest trotse vader van de hele wereld.”

“De judosport heeft me al heel veel gegeven” – Bernard De Vooght, hoofdtrainer

Bernard De Vooght spendeert het overgrote deel van zijn vrije tijd aan zijn geliefde sport. “Tijdens de judovrije periodes maak ik wel zoveel mogelijk tijd vrij om samen met mijn gezin op reis te gaan”, zegt hij.

Volgens wetenschappelijke studies behoort judo tot de drie compleetste sporten en dat beaamt De Vooght volmondig. “Judo is eigenlijk goed voor iedereen.”

Medailles

Het ontbreekt niet aan toekomstplannen bij de hoofdtrainer van JC Middelkerke. “Ik wil heel graag onze club voort uitbouwen als trainer, mijn kennis delen met anderen en me voort blijven inzetten voor de federatie. Volgend jaar wil ik met onze jonge judoka’s graag bevestigen in de interclub. Over enkele maanden staan de jeugdkampioenschappen voor de deur en daar willen we graag ook medailles behalen. En er zijn ook enkele bruine gordels bezig met de voorbereiding op hun zwarte gordel. Werk genoeg op de plank”, besluit Bernard De Vooght lachend.