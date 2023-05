Jubileumeditie van de Sneukelroute voor Rerum Novarum

Op zondag 21 mei viert Beweging.net Izegem en Kachtem Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. “Met ‘s morgens een eucharistieviering en in de namiddag de 25ste editie van de Sneukelroute voor wandelaars en fietsers”, zegt Donald Horré.

Rerum Novarum’ wordt nu afwisselend in Izegem en Kachtem georganiseerd. “Niet meer op de donderdag van Hemelvaartsdag omdat de Izegemse Triatlonclub sinds 2021 haar jaarlijkse kwarttriatlon op die donderdag organiseert en niet meer op 15 augustus”, zegt Donald Horré. “Beweging.net verplaatst haar dag naar de zondag vóór of na Hemelvaartsdag. En dit jaar is dat de zondag erna.”

Veel lekkers

Het Christelijk Arbeidersfeest start zondag 21 mei met een eucharistieviering in de Sint-Jan de Doperkerk in Kachtem. “Een viering die samengesteld is door de pastorale werkgroep van Beweging.net. In de namiddag is er dan de 25ste Sneukelroute voor zowel wandelaars als fietsers. Vertrek- en aankomst aan ‘t Sok in de Hogestraat 15. Er is een vrije start tussen 13.30 en 15 uur. De wandeling is negen kilometer lang en loopt door en rond Kachtem. De fietsers moeten 32 kilometer afleggen langs het fietsnetwerk. Ze rijden tot aan ‘De Waaiberg’ op Dominiek Savio in Gits en passeren onder andere Ardooie en Beveren. De wandelroute is bepijld. Nog vóór de deelnemers starten, krijgen ze koffie met gebak. En op zowel de wandel- als de fietsroute zijn er telkens een viertal stopplaatsen waar er opnieuw iets lekkers te eten is: aardbeien, een ijsje, een suikerwafel en een drankje. Bij aankomst in ‘t Sok kan je genieten van frietjes met een stuk vlees en saus.”

Voor die organisatie doet Beweging.net beroep op een 50-tal vrijwilligers. “Zij zorgen voor de inschrijvingen, bemannen de stopplaatsen, bestellen dranken, zetten alles klaar in ‘t Sok, breken nadien alles weer af… Zonder deze vrijwilligers zouden we geen sneukelroute hebben. Als er mensen zijn die willen meehelpen, dan mogen ze me gerust contacteren”, aldus Donald Horré.

Wat kost meedoen?

Meedoen kost 10 euro in voorverkoop en 12 euro de dag zelf. Kinderen jonger dan 12 jaar en mensen met een vrijetijdspas krijgen de dag zelf 50 procent terugbetaald. Je kunt kaarten in voorverkoop aankopen tot ten laatste 15 mei. Er mogen maximum 400 deelnemers zich inschrijven. (IB/GA)

Voorverkoop in Dagbladhandel Skoebidoe, Hogestraat 77, Kachtem. Meer info bij Donald Horré via mail donald.horre@skynet.be.