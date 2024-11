Jubilarissen bij harmonie Vermaak Na Arbeid

De Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid vierde haar Sint-Ceciliafeest. Het korps stapte door de centrumstraten van Tielt en luisterde de misviering in de Sint-Pieterskerk op.

Voor de feestmaaltijd bracht jongerenafdeling The Young Ones een gesmaakt aperitiefconcert en werden de verdienstelijke leden door het bestuur gehuldigd en in de bloemetjes gezet.

Met vijf jaar dienst waren dat Emmie Lecomte, Jan Vandekerkhove en Louise Caris.

Dirigent Bart Lagacie, Elias De Bruyne, Fran Lefranc en Maxime Vancoillie zijn tien jaar lid. Bestuurslid Cecilia Van Quickelberghe is vijftien jaar van de partij, Toon Christiaens al twintig jaar. Hendrik Vuylsteke sluit het lijstje af met de volle vijventwintig jaar inzet. (SM)