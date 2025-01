Jongensscouts organiseren WAP-avond

Genieten van een goeie worst, appelmoes en patatten? Op vrijdag 28 februari organiseert de Jongensscouts hun WAP-avond in OC De Schouw, vanaf 18 uur. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 10 euro, volwassenen betalen 12 euro. Inschrijven voor de WAP-avond kan tot en met 22 februari via de website www.scoutslichtervelde.be. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling op het rekeningnummer BE58 7360 2894 6379. “De opbrengst van onze WAP-avond gaat naar het aankopen van nieuwe sjorpalen”, zegt groepsleider Jasper Ver Eecke. “Voor de kinderen is er een springkasteel en zijn er volksspelen.” Op de foto v.l.n.r. Damon Verhaeghe, Jasper Ver Eecke en Yben Dekoninck. (JW/foto Kurt)