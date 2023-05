Jong van Hart start nieuw fietsseizoen

In het Heuvelhuis in Klerken kwam een dertigtal enthousiaste leden van Jong van Hart samen voor een eerste rit van het nieuwe fietsseizoen. Om de twee weken wordt op donderdag stipt om 13.30 uur vertrokken aan het Heuvelhuis voor een fietstocht waarbij tussendoor een pitstop wordt gehouden om de dorst te lessen en de maag te versterken. Omstreeks 16.30 uur komen de fietsers terug aan bij Het Heuvelhuis. Op donderdag 22 juni is er ook al een daguitstap gepland. Wie meer wil weten daarover, kan terecht bij het bestuur van Jong van Hart. Op de foto zien we priester Dirk Durnez die de fietsers zegende net voor de start van de eerste rit. (ACK/foto ACK)