Johny Vansevenant praat over nieuw boek in Roeselare

Het Vermeylenfonds Roeselare nodigt iedereen op zondag 10 november om 20 uur uit in TRAX (repetitiezaal 1) voor de presentatie van De strijd om de macht…. Mijn leven in de Wetstraat, het nieuwe boek van VRT-radiojournalist Johny Vansevenant uit Lichtervelde.

Vansevenant volgde meer dan drie decennia de Belgische politiek vanaf de eerste rij als politiek verslaggever voor de openbare radio-omroep.

Revalidatiecentrum TOV

In dit boek neemt hij de lezer mee naar de belangrijkste momenten in die recente geschiedenis. In zijn typerende stijl schrijft hij over alle grote crisissen in de Wetstraat.

De entreeprijs van 10 euro gaat integraal naar het psychosociaal revalidatiecentrum TOV. Reserveren en betalen vooraf op BE59 0689 0918 0926 (Belfius), met de mededeling inkom boekvoorstelling 10 november. (SM)