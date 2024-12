Jo Wastyn is sire bij Sint-Sebastiaansgilde

Naar jaarlijkse traditie werd bij de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Ichtegem opnieuw gestreden voor de titels op de liggende wip. Na de drie officiële rondes slaagde enkel Jo Wastyn erin om de koningsgaai met twee van de drie schoten af te schieten. Hij mag zich voor één seizoen laten aanspreken met ‘sire’ door de andere leden. In de volgende ronde verzekerde Robin Wastyn zich met een knap schot van de titel van baljuw. Ook de jeugd ging de strijd aan en dit leverde sinds lange tijd opnieuw een prinses op: Britt Yde. Interesse in de Sint-Sebastiaansgilde? Neem een kijkje op de Facebookpagina Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Ichtegem of contacteer voorzitter Bjorn Yde via nele-bjorn@hotmail.com. (ED/foto Coghe)