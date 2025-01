JNM Brugge viert zijn gouden jubileum: “Beschermen van de natuur en het milieu”

De Brugse afdeling van JNM (de Jeugdbond voor Natuur en Milieu) bestaat vijftig jaar. Om dat te vieren, organiseerde de jeugdbeweging onlangs een heus jubileumfeest in de Steinerschool in Assebroek waar een groot deel van de leidingploeg school loopt. “Enkele jaren geleden leek het voor ons in Brugge even bergaf te gaan, maar vandaag staan we weer stevig op onze poten”, klinkt het.

De Jeugdbond voor Natuur en Milieu is een jeugdbeweging voor jongeren van 7 tot en met 26 jaar. “Wij staan in voor het beschermen van de natuur en het milieu en doen dit onder andere aan de hand van natuurbeheer en verschillende klimaatacties. Ook hebben we een ruime interesse in natuurstudie, waarbij we op zoek gaan naar verschillende soorten planten, dieren, en zo meer …”, vertelt Jorinde Calcoen als de 18-jarige voorzitter.

De Roerdomp

JNM Brugge is ontstaan op 31 december 1974 uit de fusie van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie en de Wielewaaljongeren. In die halve eeuw kende men turbulente en stabiele periodes. Een vaste waarde is de Roerdomp, een meerjaarlijkse tijdschrift dat leden sinds het eerste bestaansjaar van de Brugse BJN ontvangen. “De titel verwijst naar een reigerachtige vogel die vroeger vaak in Brugge en omstreken te zien was. Ook onze uitvalsbasis is voor de leden van historische waarde. Sinds 1983 is ons lokaal in de Peterseliestraat 100 te vinden.”

Ondanks deze vaste waarden weet de afdeling zich steeds te vernieuwen en aan te passen aan actuele thema’s. Zo organiseert men jaarlijks een zomerkamp, waar al jaren vegetarisch en grotendeels veganistisch gekookt wordt. “In 2024 werd er door de overkoepelende werking van JNM besloten om van vegetarisme geleidelijk over te stappen naar veganisme.”

Doe ké zot!

Net als andere Vlaamse jeugdbewegingen blijft JNM niet gespaard van dalende ledenaantallen. “Enkele jaren geleden leek het voor ons in Brugge even bergaf te gaan, maar vandaag staan we weer stevig op onze poten”, weet de voorzitter. “Ik hoop dat JNM Brugge, net als in het verleden en heden, nog heel wat zotte momenten mag beleven en nog langer mag bestaan. Onze slogan is niet voor niets Doe ké zot!”