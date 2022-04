Jeugdvereniging Plus 13 laat 25-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij gaan en viert een heel weekend

Jeugdvereniging Plus 13 bestaat 25 jaar en dat zilveren jubileum mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom staat op 6, 7 en 8 mei een feestweekend op stapel op het speelplein tussen de Jonkers- en de Riddersstraat, waar ze al twee keer hun BVB-festival hebben georganiseerd. De derde editie vindt trouwens plaats op zaterdag 7 mei.

“We beginnen ons feestweekend op vrijdag 6 mei vanaf 16 uur met een afterworkpils: 3+1 gratis”, opent leider Ward De Keyser. “Vanaf 19 uur mag het wat zwaarder zijn en beginnen we aan onze streekbierenavond. Om 20 uur organiseren we ook nog ons beerpongtornooi, waarvoor je slechts 4 euro betaalt. Inschrijven kan tot de dag zelf of tot het volzet is. Om 20.30 uur komt ook de burgemeester met enkele schepenen langs voor de officiële opening van het feestweekend.”

Moederdag vieren

“Op zaterdag vindt dan de derde editie van ons BVB-festival plaats vanaf 19 uur met heel wat topdeejays zoals Dennis Cartier, Manuals, Mr. Majar… Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website of de dag zelf aan de deur. Voor de afterparty vanaf 1 uur ‘s nachts trekken we naar Bistro Botanique op het Polenplein in centrum Roeselare, zodat de buren niet te veel hinder ondervinden”, aldus Ward De Keyser.

We zijn vooral een jeugdbeweging waar iedereen zichzelf kan en mag zijn

“Op zondag organiseren we dan een sneukelroute, waarvoor je van 14 tot 16 uur kan starten. Tickets hiervoor kosten tien euro en kunnen besteld worden tot en met dinsdag 3 mei. Zondag is het trouwens Moederdag, dus ideaal om je moeder te trakteren op verschillende lekkernijen. Voor de deelnemende mama’s hebben we trouwens nog een heerlijke verrassing als extraatje. Onze bar op ons festivalterrein is ook doorlopend open van 14 tot 20 uur.” Tickets zijn te bestellen via www.bvbfestival.be.

Geschiedenis

Plus 13 werd in het werkjaar 1996-1997 opgericht door Det Van der Meeren, Carine Spriet, Leen Vroman, Ria Claeys, William Rondelez, Ria Vanzieleghem, Lut Devriese en Sofie Dewulf. De meeste van hen waren toen ouders van tieners die als lid in Plus 13 kwamen. Enkele jaren later stroomden de oudste leden door naar de leiding tot er na een aantal jaar genoeg jongeren waren om de fakkel over te nemen. In de beginjaren lag de focus sterk op het christelijke. Toen de jongeren het overnamen, hebben ze gezocht naar manieren om de christelijke waarden mee te dragen, maar op een jeugdige manier. “Als het over geloof gaat, laten we de leden zelf vertellen hoe zij daar over denken, zonder iets op te dringen. De gesprekgroepjes op weekend en kamp zijn nog steeds een succes”, aldus peter Jan Degryse, die als zoon van oprichtster Det Van der Meeren al van in het begin betrokken is bij deze jeugdbeweging. Voor wie deze sympathieke bende van Plus 13 nog niet kent: het is een jeugdvereniging die zich richt op jongeren uit het middelbaar en om de drie weken samenkomt op vrijdagavond tussen 19 en 21.30 uur in het parochiaal centrum.

Tweede thuis

“We gaan ook elk jaar op verlengd weekend en in de zomer op kamp. We zijn vooral een jeugdbeweging waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. We proberen een tweede thuis te zijn voor onze leden. Daarvoor staan we al 25 jaar en daarvoor willen we ook de komende 25 jaar voor blijven gaan.”

De huidige leiding bestaat uit hoofdleiders Ward De Keyser en Siebe Baert die kunnen rekenen op leiders Seppe Derammelaere, Margot Vandamme, Maxim Vanneste, Jolien Vollens, Noor Ockier en Jonas Sabbe. Zij worden met raad en daad bijgestaan door peters (volwassen begeleiders) Niels Sabbe en Jan Degryse.

Info: www.bvbfestival.be.