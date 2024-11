Jeugdharmonie Jorko geniet van geslaagd repetitieweekend in De Panne

Het 25ste repetitieweekend van Jeugdharmonie Jorko, dat doorging in De Panne, was een groot succes. De muzikanten trokken met hun muziekinstrumenten, partituren, slaapzakken en natuurlijk een goed humeur naar De Panne. De werkgroep had een tof programma samengesteld, met activiteiten zoals een bingo, een karaoke en een bezoek aan ouderen in een woonzorgcentrum. Hoewel plezier centraal stond, was het repetitiewerk voor het geplande nieuwjaarsconcert op 4 januari 2025 de belangrijkste bezigheid. Het weekend werd afgesloten in de herfstzon, met veel mooie herinneringen aan deze gezellige en muzikale dagen. (SVE/foto Coghe)