JCI Tielt heeft drukke maanden voor de boeg met Afterwork Party, eerste zeepkistenrace en Comedy Night

De leden van JCI Tielt organiseren de komende maanden een pak activiteiten. Het eerstvolgende event wordt de jaarlijkse Bar Solar Afterwork Party op 2 juni bij Hoeve De Blekerij in Pittem. Intussen stoomt Melanie Vandewaetere zich klaar voor het volgende werkingsjaar, want deze zomer neemt ze de fakkel over van huidig voorzitter Piet Verhulst.

“Op vrijdag 2 juni sluiten we ons werkjaar af met een zomerse Afterwork Party”, legt afscheidnemend voorzitter Piet Verhulst uit. “Iedereen is welkom om samen met ons het weekend in te zetten op het domein van de Blekerij in Pittem. Liveband The Bumblebeez en DJ Pulp Mixion zorgen voor een topavond.”

Al is Bar Solar lang niet het enige evenement dat de jonge ondernemers de komende maanden organiseren. Zo wordt op zondag 3 september voor het eerst een zeepkistenrace georganiseerd op Pittem Berg. “Deelnemers kunnen hun eigen zeepkist ontwerpen en bouwen of een kant-en-klare zeepkist in een sponsorpakket reserveren. De leukste zeepkist belonen we met een originaliteitsprijs.”

Michael Van Peel in Tielt

Daar houdt het niet bij op, want op 7 oktober is er de elfde editie van de JCI Comedy Night in de Europahal. “Dit jaar verwelkomen we cabaretier, acteur en improvisator Stefan Hendrikx en de Antwerpse stand-upcomedian Michael Van Peel”, aldus commissievoorzitter Ann-Sophie Caerels. “Samen met MC Claude Willaert vormen ze een gouden trio dat garant staat voor een avond vol humor van de bovenste plank.”

Junior Chamber International, ook bekend als de Jonge Kamer, is een internationale organisatie van leiders en ondernemers tussen 18 en 40 jaar oud.