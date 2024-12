Jantje Demeester is mascotte van duivenlokaal De Kluisberg

Vandaag de dag heeft iedereen de mond vol over het thema eenzaamheid. Zelfs De Warmste Week heeft dit als thema. De rol die verenigingen spelen waar sociaal contact het hoofddoel is, zijn van onschatbaar belang. Dat is ook het geval bij de duivenmaatschappij De Duivenwacht gevestigd in café de Kluisberg.

Voor Jantje Demeester (60) is het duivenlokaal de plaats waar hij wekelijk een babbeltje kan slaan met bevriende duivenmelkers. Hij wordt er op handen gedragen. Zelf is Jantje duivenliefhebber met slechts een tiental duifjes maar wekelijks trekt hij met een kleine korf naar het lokaal om bij zijn vrienden te zijn. Bovendien doet hij het niet onaardig: bij de jaarlijkse kampioenviering mocht hij uit handen van lokaalhouder Rudi Bruneel een mooie beker in ontvangst nemen.

Familiemicrobe

Vrijgezel Jantje Demeester woont in de Kortrijkstraat in Ingelmunster en werkt in De Lochting in Izegem. “Eigenlijk ben ik van opleiding toe metselaar maar door problemen met mijn gezondheid werd het moeilijk om deze zware stiel verder uit te oefenen. Gelukkig kan ik licht werk verrichten in De Lochting en ’t Pandje in Izegem zodat mijn dagen toch nuttig gevuld geraken. Ik woon bovendien naast mijn moeder en daar kan ik altijd terecht. Zonder de duivensport zouden de weekenden echter voor mij heel zwaar zijn. Gelukkig kan ik dan naar het duivenlokaal van Rudi. De praatjes met de aanwezige duivenpieten werken voor mij als een soort vitaminekuur. Dit sociaal contact zou ik voor geen geld willen missen. Leuk is ook dat ik met heel weinig duifjes vroege prijzen kan spelen maar dat komt ook doordat sommige bevriende duivenliefhebbers mij wel eens een jonge duif schenken.”

“Ik speel al met de duiven vanaf mijn 12de jaar en ik had toen goede leermeesters zoals mijn pépé Germain Kesteloot en Marcel Demeester. De familiemicrobe heeft zich blijkbaar doorgezet.”

“Het voorbije seizoen was uitstekend met mijn duifjes die tal van eerste prijzen wonnen. Bij elke goede prestatie krijg ik dan een deugddoend schouderklopje van mijn collega’s. Voor mij is het leven eenvoudig: ik ben gelukkig met mijn duifjes, de vrienden in het duivenlokaal en mijn wekelijks bezoekje bij Rudi. Ik heb geen tijd om mij eenzaam te voelen.” (CLY)