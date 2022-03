Jan Cherlet volgt Michiel Goderis op als dirigent van Sint-Jozefskoor Roeselare

Het Koninklijk Sint-Jozefskoor heeft sinds kort een nieuwe dirigent. Beernemnaar Jan Cherlet (46) treedt in de voetsporen van Michiel Goderis die eind oktober met een gesmaakt concert het dirigeerstokje doorgaf.

De roots van deze muzikale duizendpoot liggen in Sijsele. Hij is al 23 jaar getrouwd met Krista en met Jana (20) en Freya (18) hebben ze twee prachtige dochters. Voor hij zich professioneel aan zijn muzikale passie wijdde, studeerde Jan Cherlet af als industrieel ingenieur. “Tijdens die studies raakte ik ervan overtuigd dat mijn toekomst in de muziek lag”, vertelt Jan. “Om mij te professionaliseren vervolmaakte ik mijn opleiding slagwerk aan het Brusselse conservatorium. Daarna gaf ik les in de academies van Dilbeek, Harelbeke en Roeselare.”

Momenteel is Jan voltijds verbonden aan de Tieltse stedelijke academie voor muziek en woord. “Daar geef ik slagwerk en groepsmusiceren en ben ik beleidsondersteunend coördinator.” Als freelance-slagwerker, toetsenist, arrangeur, componist en therapeut was en is Jan actief in verschillende Belgische ensembles en orkesten. Bl!ndmann, Arco Baleno, het VRT-orkest en Symfonieorkest van Vlaanderen zijn er een paar van.”

“Met ‘CD-live’ Triangeltrio en 4OnTheWay bracht hij muziek naar de Vlaamse en Nederlandse scholen. Hij was ook artistiek leider van Ursa Minimal Music Band en ontwikkelde de methodiek ‘MusicaMova’, een psychomotorische training met slaginstrumenten die resulteerde in een boek. Deze methodiek deelt hij in workshops en ook als gastdocent aan de UGent.

Jazz

“Mijn ouders zijn niet muzikaal aangelegd maar hebben mij en mijn zus altijd gestimuleerd om met muziek bezig te zijn. Mijn vader is vooral fan van operette. Mijn voorkeur ging al vlug uit naar jazz. Als tiener ontdekte ik ook popmuziek en klassieke muziek. Eigenlijk sta ik open voor alle genres, als het maar goed gemaakt is. In de klassieke muziek heb ik veel bewondering voor Ravel en Puccini. Ook jazzlegende Miles Davis draag ik een warm hart toe. Als jonge gast wist de muziek van Dire Straits mij wel te bekoren.”

Als zevenjarige kreeg Jan een Hammondorgel. “Al vrij vlug volgde ik muziekles bij een privéleerkracht en daarna ging ik naar het conservatorium van Brugge, waar ik klarinet en slagwerk studeerde. Ik specialiseerde mij in marimba en xylofoon en alle slaginstrumenten die een link hebben met een piano. Door mijn waardering voor verschillende genres ben ik nooit bang geweest om ook eens over het muurtje te kijken. Experimenteren is altijd mijn ding geweest. Een jaar of tien geleden was ik erg bezig met avant-garde muziek.”

“Dat ‘openstaan voor nieuwe dingen’ is een rode draad door mijn muziekcarrière. Op mijn huidige werk zette ik eens een project op poten rond de Vlaamse polyfonie. Niet omdat ik daar veel van wist, maar gewoon om het te leren kennen. Dat is ook de reden waarom ik mij aan deze uitdaging heb gewaagd.”

Nieuwe leden gezocht

“Het is de eerste keer dat ik een koorensemble dirigeer. Mijn eerste indrukken zijn heel positief. Het is warme groep met een gedreven bestuur dat vanuit een lange muzikale traditie openstaat voor nieuwe invloeden. Ik vind het een grote eer om hun dirigent te mogen zijn. Momenteel leren we elkaar beter kennen en gaan we samen op zoek naar hoe we elkaar het best kunnen aanvullen.’

‘Bij die leden zitten veel mensen die al heel lang samen zingen. Sommigen zelfs al ruim 40 jaar. Dat uitgangspunt is helemaal anders dan werken met een groep professionals. Mijn respect en bewondering voor het sociale aspect van dit koor is immens. De leden komen om zich te ontspannen. Ze zingen graag en het is in de eerste plaats mijn ambitie om die boodschap vast te houden.”

“Momenteel tellen we een 40-tal leden. Natuurlijk blijven we steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste zangers en zangeressen. Jong of oud. Iedereen is van harte welkom. We repeteren elke vrijdag van 20 tot 22 uur in de Sint-Jozefskerk. Ons eerste optreden vindt plaats op Koorvlam, het initiatief dat op 4 juni het einde van het Rodenbachjaar afsluit in De Spil. Samen met alle Roeselaarse koren zingen we enkele Vlaamse popklassiekers. Ons koor brengt daarnaast ook twee stukken uit ons eigen repertoire. De trailer van het videospelletje Civilization IV en The Wellerman.”

Het meeste voldoening haalt Jan uit de zaken waar hij het meest kan bijleren. “Op dit moment is dat dirigeren. Het leuke aan musiceren is het samenwerken met toffe mensen. Om het even wat ze mij aanbieden. Als het met een leuke groep is, ga ik ervoor.”

Jan heeft met dit koor nog een uniek project in gedachten. “Graag zou ik een misviering schrijven in het West-Vlaams dialect, dat door ons Sint-Jozefskoor kan gebracht worden. Alle onderdelen van een mis, zoals het Kyrie, gloria, het credo, sanctus, Agnus Dei en Ite Missa Est, moeten erin verwerkt zitten. Voor de tekst ga ik wat hulp nodig hebben om dat sappige Roeselaarse dialect erin te verwerken”, besluit hij.

(KK)