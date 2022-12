Jacques Lecluyze uit Menen legt dirigentenstokje neer

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Jacques Lecluyze (73) dirigeerde op kerstavond voor de allerlaatste keer. Dat deed hij in de Sint-Janskerk op Ons Dorp, waar zijn Sinjakoor de kerstviering opluisterde.

Op het einde van de kerstviering bracht deken Johan Loones hulde aan de geliefde dirigent, die een hartverwarmend applaus in ontvangst mocht nemen. Bij de koorleden werd hier en daar een traantje weggepinkt. In 1995 dirigeerde Jacques het Sinjakoor voor het eerst. Wat bedoeld was als een tijdelijke opdracht, duurde bijna drie decennia. Hij blies het koor nieuw leven in en maakte er een gemengd vierstemmig zanggezelschap van. “Niet slecht voor een interim”, beaamde de deken voor een volle kerk.

Het optreden in de Sint-Janskerk betekent het einde van Jacques’ muzikale activiteiten. Dat komt er omwille van gezondheidsperikelen. De eredirecteur van de Academie voor Muziek en Woord dirigeerde de muziekband Allegretto en tilde het voorbije decennium het Banjo-Orkest naar een hoger niveau. In het najaar zag hij zijn uitzonderlijke muziekcarrière beloond met een cultuurprijs van de Stad Menen. Op doktersadvies doet hij het voortaan kalmpjes aan.

Oud-leerling

Peter Derudder (51) van folkgroep The Swigshift uit Wervik wordt de nieuwe dirigent van het Sinjakoor. In de aanloop naar het kerstconcert eerder deze maand in wijkcentrum De Koekuit sprong hij al regelmatig in voor zijn zieke collega. “Ik ben een oud-leerling van Jacques. Door hem heb ik de muziek leren ontdekken. Ik speelde vroeger dwarsfluit in de harmonie en ik heb zelf nog in het Sinjakoor gezongen.”

