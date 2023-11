Jacques en Francine kampioenen bij WTC Julius Caesar

WTC Julius Caesar zette tijdens het jaarlijkse feestmaal in ‘t Spaans Kwartier in Izenberge de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes. Bij de heren nam Jacques Delerue aan het meeste ritten deel. Francine Platteeuw fietste het hoogst aantal ritten bij de dames. De kampioenen kregen een pakket met streekproducten voor hun sportieve prestatie. Op de foto staan van links naar rechts Annie Deraedt (uitbaatster clublokaal café De Loobrug), Ine Vandevelde (bestuurslid), Annelies Wullen (bestuurslid), Liliane Vanderfaeillie (bestuurslid), kampioene Francine Platteeuw, Hugo Declerck (uitbater clublokaal café De Loobrug), Nadine Coene (bestuurslid), Geert Matthys (bestuurslid), kampioen Jacques Delerue en Liesbeth Snick (bestuurslid). (KVCL/gf)