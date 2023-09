Jacky Ballière is nieuwe SARO-petanquekampioen 2023

Jacky Ballière is de grote winnaar geworden van het jaarlijkse petanquekampioenschap van de Senioren Advies Raad Oostende (SARO). De SARO begon in 2014 met petanque als onderdeel van haar jaarlijkse sportdagen. Dat dit uitgroeide tot een succes, bewijst het grote aantal deelnemers dit jaar. “Maar liefst 130 senioren namen deel”, verduidelijkt een tevreden voorzitster Francine Gombert. “We zijn OPC Stene heel dankbaar voor de samenwerking en het openstellen van hun clubhuis én terrein.” Naast Jacky Ballière vielen ook Odette Hoste (beste dame), Christian Van Landuyt, Dorine Van Remoortele, Koos Mieremet en Annie Catteeuw in de prijzen. Volgend jaar vindt het kampioenschap plaats op woensdag 18 september. (PM/foto PM)