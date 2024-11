Jaarboekvoorstelling van Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp: Twintig jaar blik op verleden

Op zondag 1 december stelt de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp zijn jaarboek voor. Het wordt een dubbele verjaardag, want de vereniging bestaat ook precies twintig jaar.

Het begon allemaal op een bescheiden wijze. Op dinsdag 26 oktober 2004 mocht toenmalig schepen van cultuur Krist Soenens een 25-tal aanwezigen verwelkomen in CC ’t Hofland, die geïnteresseerd waren in het oprichten van een plaatselijke heemkundige kring. En met positief resultaat. Er volgden nog enkele voorbereidende bijeenkomsten met op dinsdag 15 februari 2005 de officiële oprichting van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp.

Daarvan maken Martin Callens, Jan David, Kurt Meerschaert, Krist Soenens, Lucien Van Acker en Luc Vanneste van bij de start tot nu deel uit. Lucien Van Acker was toen voorzitter – nu erevoorzitter – en de trouwe secretaris was Luc Vanneste. Ondertussen is in de loop van het bestaan de vereniging wisselend aangevuld met ander gezelschap.

Kort na de oprichting speelde de Heemkundige Kring in op de Erfgoeddag op 17 april 2005. Onder het motto Dorpsgezichten, vroeger en nu werd in samenwerking met de Foto- en Diakring een fototentoonstelling gehouden in het toenmalige café De Kaai in de Kaaistraat. Het succes was zo groot dat er een bijkomende editie kwam in OC ’t Zonneke in de Ardooisestraat. Er volgden nog andere tentoonstellingen in de intussen verdwenen zalen van De Gilde, De Arend en in de toen nonbewoonde pastorij, met onder andere tentoonstellingen over het verenigingsleven en Koolskamp Koers.

Jaarboek

Het bleef niet bij een picturale blik op het verleden. De jonge Heemkundige Kring nam ook het initiatief om met een jaarboek uit te pakken, waarin met woord en beeld een nog ruimere terugblik op het plaatselijke verleden kon gegeven worden. Een bescheiden begin over bijna honderd bladzijden, voor ongeveer de helft gevuld door voorzitter Lucien Van Acker, waaronder de historiek van de oudste Ardooise fabriek. Gustave De Busschere had het over de plaatselijke schoennijverheid, terwijl Jan David een uitgebreid overzicht gaf over de wielersport in Ardooie. Een kijk op de bolderactiviteit was er van Georges Declerck en over het vroegere Koolskamp door André Callewaert.

In totaal waren er al negentien edities waarin het verleden van Ardooie-Koolskamp op allerlei vlakken uitvoerig aan bod kwam. Dat wordt dit jaar weer het geval in de jubileumeditie met 175 pagina’s: Bernard De Witte over Cinema Cinex, Lucien en Jan Van Acker over Arnout van Geluwe, Christine Hollevoet en Greta Geeraert over 100 jaar KAV in Ardooie, Hendrik Viaene over vercheynsing door burggraaf De Jonghe d’Ardoye, Jan David over Koolskampse soldaten, Jaak Heytens over de vuurwerkfabriek van Ardooie’, Gabriël Houthoofd met ‘Oude straat- en plaatsnamen van Ardooie, Lucien Van Acker met zijn blik op de geschiedenis van Ardooie tussen 1943 en 1993, en Dirk Ameye over de eerste Ardooise bidprentjes.

De presentatie van het jaarboek heeft plaats op zondag 1 december om 11 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De toegang is gratis. Het jaarboek kost 15 euro en kan ter plaatse aangekocht worden. Daarna is het verkrijgbaar bij de dienst bevolking in het gemeentehuis of door storting op het rekeningnummer BE55 7380 1497 9044. Informatie over de aankoop van vroegere jaarboeken kan men bekomen via info@heemkringarko.be of bij het secretariaat op Polenplein 29 bus 31 of telefonisch op 051/61 33 81.

Beeldenbank

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp beschikt ook over een zeer gevulde beeldenbank. De beeldenbank is een website met oude foto’s van Ardooie en Koolskamp met ongeveer 6.300 foto’s, verdeeld over zeven hoofdrubrieken: dorpszichten, groepsfoto’s, klasfoto’s, cafés, collecties, vlaggen en affiches. De beeldenbank laat toe dat iedereen oude foto’s over Ardooie-Koolskamp kan bekijken. Het gaat om foto’s die bij particulieren in albums, laden, schoendozen of op zolders liggen, foto’s die bijna nooit het daglicht zien en veelal dreigen verloren te gaan.

Bezoek de beeldenbank op www.heemkringarko.be/beeldenbank.