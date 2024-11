Ivan Windels is kampioen bij kingkaartersclub Harten Heer

De kingkaartersclub Harten Heer van Snooker Pocket bracht hulde aan de kampioenen van het voorbije seizoen. De hoogste eer was dit jaar weggelegd voor Ivan Windels uit Waregem. Hij haalde het voor Luc Maillard (Koksijde) en Jean-Pierre Vandeghinste (Gullegem). De eerste vrouw was Ingrid de Pessemier (Zwevegem). De rode lantaarn stond klaar voor Stefaan Vercant (Zwevegem). Er werd ook een bekercompetitie georganiseerd. Daarin ging de titel naar Rita Haerinck uit Zwevegem. André Van Ryckeghem (Deerlijk) en Carl Wittouck (Avelgem) eindigden respectievelijk tweede en derde. Op vrijdag 22 november gaat de nieuwe competitie van start in Snooker Pocket, Hoogstraat 78. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven bij Ivan Windels (056 60 55 34, windels.ivan@skynet.be) of Dirk Planckaert (056 75 35 36, dirk.planckaert@pandora.be). (DRD/foto MVD)