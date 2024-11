iSkate huurt NMBS-parking voor indoor rolschaatspiste

iSkate, de skeelerclub die in de regio Roeselare actief is, huurt van november tot eind april opnieuw de parking onder het station van Roeselare. “Hierdoor kan iedereen die dat wil op zondagochtend en woensdagavond rondjes draaien op de grootste indoor rolschaatspiste ter wereld”, aldus Steven Leeman, voorzitter van de club.

Naambekendheid

iSkate beleeft drukke tijden. Vrijdagavond organiseerde de vereniging nog een Halloween-rollerbikeparade, afgelopen en komend weekend palmt de club de cafetaria van de Expo Hallen in. Tijdens de beurs Living Today voorziet de vereniging er rollerdisco. “We hopen zo aan naambekendheid te winnen”, aldus Steven Leeman, bezieler van de club.

Indoorpiste

Nu het wat minder weer is, vond de vereniging weer een oplossing voor wie graag skeelert. “Van eind november tot en met eind april huren we opnieuw de NMBS-parking in Roeselare. Dit wordt zo de grootste rolschaatspiste ter wereld”, aldus Steven. De rolschaatspiste is 10.000 vierkante meter groot en 300 meter lang. “Net zoals op Nederlandse ijsschaatspistes kan je ook je rondjes digitaal bijhouden. Dat is uniek in België”, aldus Steven. (BF)