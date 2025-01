Inner Wheel organiseert ontbijt ‘Winter aan Zee’ voor het goede doel

Naar jaarlijkse traditie organiseerde serviceclub Inner Wheel Westkust in december opnieuw zijn ‘Winter aan Zee’ (WAZ) in cc CasinoKoksijde. Maar liefst 350 mensen schreven zich in voor deze ontbijtactie waarvan de opbrengst gaat naar lokale goede doelen. Duovoorzitters Gerda Delva en Marie-Jeanne Germonpré: “Onze ontbijtactie was ook dit jaar een succes, dankzij de massa aanwezigen, de vele sponsors en de tomeloze inzet van alle medewerkers. Met de opbrengst van fundraisingactiviteiten, waarvan het ontbijt WAZ de voornaamste is, zorgen we voor een financiële ruggensteun voor sociale projecten die vooral gericht zijn op het welzijn van vrouwen en kinderen. De verdeelsleutel om de opbrengst te verdelen wordt bepaald tijdens de maandelijkse statutaire vergaderingen.” (foto MVO)