Inner Wheel Oostende gul voor goede doelen

De serviceclub Inner Wheel Oostende maakte 30.000 euro over aan een hele reeks goede doelen uit Oostende en de regio.

Inner Wheel Club Oostende is een vrouwelijke service-club met 44 leden. De jaarlijkse kersthappening in het Thermae Palace Hotel groeide uit tot de belangrijkste activiteit voor fondsenwerving en er werd ook een gerookte zalm-actie georganiseerd met steun van visbedrijf MOWI.

Voorzitter Patricia Vyvey kon in naam van de hele club 30.000 euro overmaken aan een hele reeks sociale projecten: het project Humura van Amakura in Rwanda, CAR Stappie in Oostende en CAR ‘t Veld in Aartrijke, de lagere school voor buitengewoon onderwijs De Regenboog in Koekelare, zorgaanbod voor mensen met een beperking De Vleugels in Klerken, buitengewoon basisonderwijs De Vloedlijn in Oostende, Education for all in Sierra Leona en Inspirant (Rozenweelde) in Aartrijke voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, het Koninklijk Werk Ibis in Bredene, de MS Liga Vlaanderen-regio Oostende, Niida Saffraan, project voor jonge weeskinderen in Afghanistan, de Sint-Vincentiusvereniging Oostende en de spoedgevallendienst van het AZ Oostende. (HH)