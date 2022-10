Ingelmunsterse Wielerclub Fietsende Dames bestaat 50 jaar

Het wielertoerisme boomt in de Brigandsgemeente. Naast twee sterke wielertoeristenclubs voor heren is er ook eentje voor dames die luistert naar de naam Fietsende Dames, een club die met meer dan 60 leden de wind in de zeilen heeft.

Het spreekt voor zich dat een halve eeuw Fietsende Dames aanleiding gaf tot een gezellig feestje met bovenop een officiële receptie op het gemeentehuis. Voorzitster Rita Scherpereel en schepen van Sport Jan Rosseel gaven enige toelichting rond het reilen en zeilen van de vereniging.

Bloso-gangmaker

“De stichting van de Fietsende Dames gaat terug naar het jaar 1969. De vereniging kwam er onder impuls van wijlen Bloso-gangmaker Roger Carpentier, die de eerste rit organiseerde met een tiental dames. Later werd er wekelijks op maandagavond stipt om 19 uur een fietstochtje georganiseerd. Er werd gefietst van het begin tot het einde van het zomeruur. De start van de ritten was telkens aan het arsenaal in de Schoolstraat. Per jaar werden 21 of 22 ritten voorzien. Wie alle ritten kon meefietsen, werd kampioen, of na drie keer keizer. Toen de club zijn 30-jarig bestaan vierde, werd ook een nieuw bestuur gevormd met als voorzitster Rita Scherpereel. Gezien fietsen als een gezonde ontspanning wordt beschouwd, werd ook meestal gefietst langs landelijke wegen en doorheen een groen landschap.”

Fietsmaatregelen

Schepen van Sport Jan Rosseel lichtte ook even het fietsbeleid van de gemeente toe. “In ons beleidsplan komt het fietsbeleid uitgebreid aan bod. Niet alleen stimuleren wij alle activiteiten rond het fietsen, maar er wordt ook gezorgd voor een degelijke bewegwijzering en wij blijven bouwen aan een gemeente waar het veilig fietsen is door de aanleg van fietsstraten, fietssuggestiestroken, oversteekplaatsen en verkeersdrempels. Aan de medewerkers van het gemeentebestuur werden elektrische fietsen ter beschikking gesteld en wie in 2020 een fiets kocht en in 2023 en fiets koopt kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent volgend jaar in 2023 zijn apotheose met het jaar van de fiets”, besloot schepen Rosseel. (CLY)