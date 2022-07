In TC Logan is naast tennis nu ook padel heel populair: “Vrijwilligerskarakter behouden”

TC Logan bestaat ondertussen 50 jaar. De club in Snellegem draait op volle toeren. Het komende dubbeltornooi is zo goed als volzet en in padel werd een ledenstop ingevoerd.

TC Logan ligt tussen het groen langs de Isenbaertstraat en kan al jaren rekenen op een vertrouwd publiek. Niet alleen bij de eigen leden, maar ook op de tornooien. Op maandag 8 augustus wordt gestart met de jeugd, zaterdag 30 juli begint het populaire dubbeltornooi.

“Wie dat wil kan er in drie reeksen tennissen. We rekenen opnieuw op 400 inschrijvingen. Ondanks dat we niet meer buiten criterium konden gaan, blijft ons dubbeltornooi historisch, met onze thema-avonden die terugkeren, zoals de mosseldag en dankzij het vrijwilligerskarakter van velen dat we ook willen behouden”, klinkt voorzitter Ann Dumon.

Sedert halfweg april kan je in TC Logan ook terecht voor padel, op vier terreinen naast de vijf tennisvelden. “We zijn heel tevreden met het resultaat. We hebben voor padel zelfs een ledenstop ingevoerd, omdat er heel wat leden een combi-abonnement hebben.”

Vanaf oktober kan er niet meer getennist worden. Iedereen zal aan padel willen doen, vooral op de piekuren. “Het eerste jaar willen we zien hoever dit met het huidige aantal van circa 370 leden lukt.” Lawaaihinder is er nagenoeg niet. “De keuze van de ligging, het glas rondom de terreinen en de ondergrond missen duidelijk hun effect niet”, vindt bestuurslid Brian Baert.

Eindronde

Het aantal tennisleden in TC Logan is wat gedaald. In zijn totaliteit en dankzij padel gaat de club er wel op vooruit, met nu tegen de 700 leden. In interclub werden drie ploegen provinciaal kampioen. Zij gaan naar de eindronde: heren 35/6 met Stijn Willems als ploegkapitein en bij de veteranen de heren 60/3 van Paul Sanders en de heren 70/3 van Charlie Eyckmans. “Daarnaast hadden we diverse ploegen die met slechts één spel de finale misten of verloren.”

In analogie met het dubbeltornooi volgt er in september ook een padeltornooi. “We gaan ook dan thema-avonden doen, binnen een leuke sfeer in acht verschillende reeksen, van alle niveaus. En misschien doen we volgend jaar in die zin wel twee padeltornooien”, besluit Justine Leys.

