In ’t Vrije baat bar voortaan zelf uit

Afgelopen zaterdag vond de heropening plaats van de vernieuwde bar bij tennisclub In ‘t Vrije aan het Zuidervaartje. “We werken niet meer met een externe uitbater en nemen dus de exploitatie zelf in handen”, zegt voorzitster Marleen De Mulder.

Koninklijke Tennisclub In ’t Vrije, gevestigd aan Zuidervaartje 3 in Sint-Kruis, staat voor een mijlpaal in haar geschiedenis. De club werd opgericht in 1930 en in juni dit jaar wordt de 95ste verjaardag gevierd. Die verjaardag zal alvast gevierd kunnen worden in een grondig heropgefriste bar die afgelopen zaterdag na een kleine twee maanden sluiting feestelijk werd geopend. De hele infrastructuur van de tennisclub is eigendom van Stad Brugge, die de hele site in erfpacht gaf aan ’t Vrije.

“Voorheen werd de bar negen jaar lang uitgebaat door een externe uitbater, namelijk Korneel Sergeant (die intussen een nieuwe uitbating heeft opgestart; de bar Rumours, red.). Hij vroeg echter geen verlenging aan van het huurcontract”, zegt voorzitter Marleen De Mulder.

Gemeenschapsgevoel

“Dat bood ons meteen ook de mogelijkheid om de uitbating zelf in handen te nemen. We zijn best wel trots en blij dat we de bar nu zelf kunnen uitbaten. Dit versterkt het gemeenschapsgevoel binnen onze club en geeft ons de kans om een nog gezelligere en gastvrije omgeving te creëren voor onze leden.”

Tijdens de sluiting werd de bar grondig vernieuwd en opgefrist, en dat was volgens de voorzitster ook echt wel dringend nodig. “We hebben alles opnieuw geschilderd en nieuw meubilair en nieuwe apparaten geplaatst want er stond niets meer na stopzetting door de vorige uitbater”, vertelt Marleen. “De nieuwe bar is de ideale plek om na een wedstrijd bij te praten, plannen te maken en voor nieuwe wedstrijden, of gewoon te genieten van een gezellige avond met vrienden en familie. We zullen de bar uitbaten met vrijwilligers uit ons bestuur, aangevuld met jobstudenten en flexi-jobs. Het kan de betrokkenheid en samenhorigheid binnen de club alleen maar versterken. Overigens zijn ook mensen die geen lid zijn van de club welkom om hier iets te komen drinken. En er werd ook aan gezinnen met kinderen gedacht want we installeerden een leuke kid’s corner met allerlei speelgoed.” (PDV)

Info: www.ktktvrije.be