In jaar tijd van 25 naar 42 padelvelden in Mandelregio; heel wat projecten nog in de wachtkamer

Een onderzoek van deze krant leerde vorig jaar deze tijd dat er in de Mandelregio al 25 padelvelden lagen en dat er nog eens 62 gepland waren op korte en iets langere termijn. Een deel van die plannen zit in de koelkast, maar gemeenten als Pittem en Dentergem hebben ondertussen al hun accommodatie in gebruik genomen.

“Hype is over, nu investeren in padel is te laat”

Er zijn nog geen plannen afgevoerd (zie ook kaderstuk hiernaast), maar het mag duidelijk zijn dat de hype rond de padelsport wat is gaan liggen. “In corona kreeg die sport een ongeziene boost”, weet Steve Schrauwen van Vision21 (Roeselare). Outdoor heeft hij zijn zelf zeven velden bij zijn sportzaak, indoor ook vier velden op de vroegere locatie van Adirack. “Er is nog een huurder die een deel van de hangar huurt, eens die vertrokken is, is het de bedoeling om er nog twee bij te leggen en dus op zes indoorvelden uit te komen. Maar verder zullen wij niet gaan. De hype is over, voor grote investeringen in padel is het te laat. Al zijn wij nog altijd tevreden over onze bezettingsgraad.”

In Roeselare laat het stadsbestuur het over aan de (tennis)verenigingen om de padelvelden uit te bouwen. Bij TC Rumbeke (sportstadion Rumbeke) is er al een goed uitgebouwde padelafdeling. De club heeft vier outdoor velden en broedt nu op plannen om nog een indoorzaal met drie velden aan te leggen. “Daarvoor zullen we een subsidiedossier indienen. Indoor heeft ook het voordeel dat het niet storend is voor de buurt. Outdoor stoppen wij sowieso al om 22 uur”, aldus voorzitter Curd Neyrinck.

Ook bij TC Alexander (site Schiervelde) koestert men plannen. Een indoorhal blijkt niet mogelijk, maar er zouden wel twee allweather courts komen en mogelijk ook twee padelvelden waarvoor het vijfde tennisterrein zou moeten wijken. Dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de plannen door het stadsbestuur.

TC Roeselare, dat zich op Park Rodenbach bevindt, onderging de jongste jaren al een grondige make-over. De club met privé-uitbaters telt nu 800 leden. Er zijn vijf outdoor en vier indoor tennisvelden en sinds vorig jaar worden de twee outdoor padelvelden ook nog geflankeerd door een nieuwe padelhal met drie velden. “Vijf in totaal dus en dat volstaat voorlopig. Wij doen ook alle investeringen zelf en zijn tevreden met het complex dat we hier tot nu toe hebben uitgebouwd. Mijn vrouw (Daphné Vansevenant, red.) en ik doen ook alles zelf. We staan graag zelf nog achter de toog van onze gezellige bar, zo kennen we onze leden ook bij naam en zijn het geen nummers”, aldus Dirk de Vries.

De nieuwe padelvelden zijn nu ondertussen bijna een jaar in gebruik. “En dat draait goed. Uiteraard kun je nog buiten spelen, maar bij te warm of net te slecht weer wordt gretig gebruik gemaakt van onze indoor. Je kunt daarvoor een abonnement nemen, maar evengoed ook per uur afhuren. En dat gebeurt ook vaak, zelfs door mensen uit andere gemeentes die hier hun wedstrijdjes komen spelen.”

In Roeselare zijn er op dit moment 20 padelvelden en gezien de plannen van TC Rumbeke en TC Alexander zouden er daar nog vijf bij kunnen komen. Ook Roularta heeft een eigen (en dus 21ste) veld, maar dat kan enkel geboekt worden door eigen personeel.

Wachten op vergunning

Vorig jaar waren er nog 62 padelvelden gepland, daarvan kwamen er ook 21 op het conto van de Padel Dôme in Ingelmunster. Bij het indienen van de omgevingsvergunning werd dat aantal al gereduceerd tot 17. Een vergunning is er nog niet, maar de plannen blijven zeker bestaan. Initiatiefnemers zijn daar Frederick Verhelst en Herbert Herreman. Die laatste heeft in TC Isis (Izegem) al drie padelvelden en wilde daar ook nog uitbreiding met vier velden. Ook daar is het nog wachten op vergunning. “Moderna heeft ook voor het personeel een padelveld aangelegd bij de gloednieuwe vestiging. Maar voor de rest zijn er bij ons geen andere aanvragen meer”, bevestigt de Izegemse burgemeester Bert Maertens.

Op de sportaccommodatie in Moorslede zijn ondertussen al twee velden in gebruik, een jaar geleden lagen die er nog niet. “De twee padelvelden worden druk gebruikt, de uitbating gebeurt door de tennisclub. Maar er zijn blijkbaar al 100 padellers, dus de vraag naar een extra terrein komt er straks misschien. Maar dat is financieel nu nog niet aan de orde”, zegt sportschepen Jürgen Deceuninck.

In de gemeente Pittem is er ondertussen een padelclub ontstaan die kan rekenen op vier padelvelden. Daar is ook een bar en is zowaar een hele clubwerking ontstaan. In Dentergem werden twee velden aangelegd op de sportsite in deelgemeente Markegem.

Bosterhout wil al uitbreiden

Bij TC Bosterhout in Meulebeke heeft men vier terreinen in gebruik en die worden ook druk gebruikt. “Het is niet zoals tijdens corona, maar de veldbezetting is erg groot. We hebben ook heel wat interclubteams. Op de site zelf kunnen we niet meer uitbreiden. We denken er wel over om nog extra padelvelden aan te leggen, maar dat is nog niet voor meteen. Je moet ook grond vinden waar dit toegelaten is”, aldus voorzitter Dries Vuylsteke. Schepen van Sport Jean-Marie Gunst heeft geen weet van externe investeerders die in de gemeente velden willen aanleggen.

De stad Tielt heeft ‘maar’ twee padelvelden op het grondgebied. “Onze twee velden worden druk gebruikt. Hoewel er uitbreidingsmogelijkheden zijn op de site Watewy zijn er nog geen plannen om dat op korte termijn te doen”, oppert schepen Hedwig Verdoodt.

In Wingene is er ondertussen een vierde padelterrein bij TC Aquila in gebruik genomen. “Er is ook de mogelijkheid voor nog twee extra velden op die locatie, maar daarvoor moet het RUP nog aangepast worden. Eventuele plannen op de Zwevezeelse sportaccommodatie zitten in de frigo. Van externe partijen hebben we geen vragen gekregen”, bevestigt burgemeester Lieven Huys.

