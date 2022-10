Ieperse sportclubs kreunen onder energiecrisis: “Maar kosten willen we niet doorrekenen aan onze leden”

De stijgende energiefacturen treffen veel mensen. Naast de gezinnen, moeten ook veel (sport)verenigingen creatief omspringen met hun centen. Dat is bij judoclub Neko Ieper, basketbalclub Iebac en Turnkring Vlamertinge – alle drie met een eigen accommodatie – niet anders.

An Dewaele (51) uit Beselare is secretaris van judoclub Neko Ieper, dat al 57 jaar bestaat. “Dochter Kelly Verbrugghe (23) is al 15 jaar judoka in Ieper”, vertelt An, die met haar echtgenoot een elektrowinkel uitbaat. Neko – wat Japans is voor kat – zit nu voor het zesde seizoen in de Diksmuidseweg 3A, vlakbij de jachthaven.

“In de sporthal waren de zaaluren beperkt en daarom gingen we op zoek naar een eigen stek. De trainingen gaan door in de voormalige indoorspeeltuin ’t Kapoentje.”

Nieuwe locatie

“Het zal echter ons laatste seizoen zijn, want het complex wordt afgebroken. Een projectontwikkelaar kocht het pand, net als het aanpalende café met duivenlokaal, van brouwerij Leroy en zal er appartementen neerzetten. Daardoor zijn we koortsachtig op zoek naar een nieuwe locatie. Witte rook is er nog niet, maar we hopen dat die er snel komt.”

“De bedoeling is om een locatie te vinden binnen de omtrek van 2,5 kilometer rond de sporthal. Dan mag er volgens de regelgeving van Judo Vlaanderen geen tweede club komen. Een terugkeer naar de sporthal is geen optie door het eerder genoemde plaatsgebrek. Op 31 december 2023 moeten we zeker weg.”

Sportief gaat het goed voor de club die 130 leden telt. Op het PK voor senioren pakte Neko Ieper drie medailles: zilver voor Morgane Garreyn en Kelly Verbrugghe en brons voor Wouter Luypaert. Op 22 oktober is er nog het VK en begin november het BK. Toch zijn er naast de verhuis nog meer kopzorgen. Ook bij Neko Ieper kampen ze met stijgende facturen.

Evenwicht zoeken tussen comfort en energiezuinigheid

“Ons vast contract loopt binnenkort af en we houden ons hart vast. Wellicht zullen de kosten maal drie gaan. Het is dus zaak om zuinig om te springen met elektriciteit en verwarming. Het is echter niet aangenaam om in een koude zaal te trainen. Je loopt veel meer kans op blessures als je voeten koud hebben.”

“We moeten dus zoeken naar een evenwicht tussen comfort voor de judoka en zuinigheid op vlak van energie. De deuren sluiten en de verwarming een graad lager zetten, meer kunnen we niet doen. Het aantal trainingen inkrimpen is geen optie.”

Dit jaar was er een lichte verhoging van lidgeld. “Het gaat om een stijging van vijf euro”, vult An aan. “We zijn veel jaren gelijk gebleven. Maar de kosten verder doorrekenen aan de leden willen we niet doen. We hopen dat een compensatie mogelijk is via de stad.”

“Onze voorzitter Jean-Philippe Luypaert woont in Ieper en heeft een goed contact met de betrokken mensen. Hopelijk weten we snel meer, want als privévereniging moeten we zorgen dat alles betaalbaar blijft.”

Geen onuitputtelijk spaarpotje

Dezelfde geluiden horen we enkele kilometers verder in de Crescendostraat, waar Iebac Ieper gevestigd is. “Ook wij betalen drie keer zoveel energiekosten”, aldus voorzitter Bernard Bode (70). “De tweede grote crisis in korte tijd na corona. Doorheen de jaren hebben we wel een spaarpotje opgebouwd, maar dat is niet onuitputtelijk.”

Ook bij Iebac nemen ze enkele maatregelen om de kosten te drukken. “Het is misschien tegen beter weten in, maar je moet ergens beginnen. We zetten de verwarming lager, zorgen dat de douches niet blijven lopen, laten geen vuurtjes aanliggen… De jongeren thuis laten douchen? Dan verleg je het probleem van waterverbruik. Het komt altijd op iemands nek terecht.”

“Het is een van de moeilijkste financiële periodes uit ons 50-jarig bestaan”

Bernard Bode Voorzitter VK Iebac

Bernard ziet de crisis als een vicieuze cirkel. “Ook de ouders en sponsors lijden hieronder. Het is dus niet de bedoeling om extra lidgeld te vragen en bovendien heb je sponsors die genoopt zijn om af te haken. Als een bakker een halve euro meer aanrekent per brood, zal hij minder broden verkopen. Als wij het lidgeld fors verhogen, dreigt misschien ook een leegloop. Het is een van de moeilijkste financiële periodes uit ons 50-jarig bestaan.”

Dat Stad Ieper nadenkt over steun, stemt hem tevreden. “Iedere euro is welkom, maar die steun zal natuurlijk niet alles goedmaken. Een pasklaar antwoord om deze crisis te bedwingen, is er niet. Onze vereniging telt, inclusief basketschool, 140 leden. Het sportieve en educatieve aspect is heel belangrijk. Het zou doodzonde zijn als ons voortbestaan hierdoor in het gedrang zou komen.”

Extra turnhal

Turnkring Vlamertinge is dan weer bezig met de bouw van een extra turnhal, voor de G-turners. Maar door deze crisis zou het mogelijk iets langer kunnen duren. “G-turnen zit in de lift en we hoopten tegen Nieuwjaar te openen”, zegt voorzitster Els Vanhaute (56), die al sinds 1989 betrokken is bij de turnkring. “We maken er ons niet te druk in en mikken ten laatste op de paasvakantie.”

Ook hun energiefactuur werd verdrievoudigd. “In de kleedkamers hebben we de verwarming afgezet en we werken nu met automatische lichten in de zaal. Als er niemand aanwezig is, zullen ze niet langer kunnen branden. In de zaal moet er wel gestookt worden, want een koude zaal is niet aangenaam voor de gymnasten.”

“Het lidgeld verhogen, vinden wij geen optie, dan belast je de ouders nog meer. We willen onze wijnverkoop nog meer promoten en hopen dat dergelijke acties extra inkomsten kunnen genereren”, aldus Els, die binnenkort naar het WK turnen trekt in Liverpool. “Als grote supporter van Nina Derwael, mogen we daar niet ontbreken.”

Gezamenlijk plan

An, Bernard en Els hebben vorige week de gemeenteraad met veel belangstelling gevolgd. Toen kwam er een punt ter sprake over mogelijke steunmaatregelen. Maar een concrete beslissing is er vooralsnog niet genomen. “We willen een gezamenlijk plan naar buiten brengen voor zowel sport, jeugd, cultuur en welzijn”, meldt schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA).

“Deze vier soorten erkende verenigingen hebben elk een eigenheid en we willen alles nu grondig bekijken om met een mooi voorstel naar buiten te komen. Deze drie verenigingen hebben hun eigen accommodatie, maar je hebt ook sport- en jeugdverenigingen die accommodatie van de stad gebruiken, maar wel een eigen energiefactuur betalen. We hopen binnen enkele weken duidelijkheid te hebben.”