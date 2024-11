Hulde aan laureaten en jubilarissen op Gaeyfeeste Sint-Sebastiaansgilde

Tijdens de jaarlijkse Gaeyfeeste heeft de handbooggilde Sint-Sebastiaan met hoofdman Paul Warlop hulde gebracht aan een aantal verdienstelijke leden: kampioen Douwe Vervisch, sire David De Brouwer en baljuw Jan Swaenepoel. Ook werden vijf jubilerende schutters figuurlijk in de bloemetjes gezet: gildebroeder Koen Devaere (40 jaar lid), gildebroeder Marc Logghe (30 jaar lid), erezorge Alex Vlaeminck (30 jaar lid), penningmeester Rik Vanhaelemeesch (20 jaar lid) en gildebroeder Jan Moeyaert (10 jaar lid). De groep trok in stoet vanaf het domein Ravenhof naar het oud-stadhuis en vervolgens naar Ten Walle voor de feestzitting. Ter afronding had er een maaltijd plaats in De Bietemolen. (foto JS)