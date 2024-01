Het kaartseizoen bij Neos Ieper werd afgesloten met de huldiging van de koning en de koningin van 2023.

Die titel ging naar Hubert Lahousse. Hij behaalde 5.450 punten met 40 partijen.

De tweede, en meteen ook de eerste dame, werd Suzanne Dumoulein met 5.384 punten uit 39 partijen.

Het nieuwe seizoen start terug met een grote groep leden. Er wordt telkens gekaart op de tweede en vierde donderdag van de maand in De Gouden Hoorn in de Brugseweg 89 in Ieper. (EF)