Hondenschool De Zandstuivers viert kampioenen

De Zandstuivers is een hondenschool die trainingen aanbiedt voor alle rassen en leeftijden. Hun oefenterrein bevindt zich in de Hoogwielkestraat in Lichtervelde, achter de kinderboerderij. De club en de kampioenen werden ontvangen door het gemeentebestuur. Isabelle Maes (Lichtervelde) en haar Mechelse herder Zeno wonnen goud bij het Belgisch kampioenschap interfederaal gehoorzaamheid, bij de beginners. Bij de elite won het duo Rebecca David (Lichtervelde) met haar Mechelse herder Blitz. Sandra Minne (Koolskamp) behaalde samen met hond Twirre de eerste plaats in de ereklassse. De selectie voor het Belgisch kampioenschap gebeurt in de loop van het jaar, over een 20-tal wedstrijden. (JW/foto Kurt)